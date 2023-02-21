Горохова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1925
Дочь: Мешкова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Горохов Александр
Рождение ребёнка
23.12.1930
Дочь: Туманова Анна Александровна
Отец ребёнка: Горохов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Горохов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Николай Александрович
Отец ребёнка: Горохов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Горохов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Горохов Александр
Смерть
Неизвестно