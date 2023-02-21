Алифанова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1903
Дата смерти30.07.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1927
Отец ребёнка: Алифанов Павел
Рождение ребёнка
1932
Сын: Алифанов Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Алифанов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алифанов Александр Павлович
Отец ребёнка: Алифанов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алифанов Павел
Смерть
30.07.1975