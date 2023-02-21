Алифанова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алифанова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1903

Дата смерти

30.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1927

Сын: Алифанов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Алифанов Павел

Рождение ребёнка
1932

Сын: Алифанов Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Алифанов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алифанов Александр Павлович

Отец ребёнка: Алифанов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алифанов Павел

Смерть
30.07.1975
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