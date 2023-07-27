Криволапов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1888
Бракосочетание
28.09.1888
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 89... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1890
Мать ребёнка: Криволапова (Маслова) Анна Никаноровна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 745 (1890) – Новоспасское, Добринка, Александровка https://ya.ru/archive/catalog/368e9e27-ceee-46d2-bca9-0e4e38c1a7d8 Восприемники: Легостаев Алексей Иларионов, Фила... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1894
Сын: Криволапов Иван (Иоанн) Иванович
Мать ребёнка: Криволапова (Маслова) Анна Никаноровна
Фонд №173 Опись №16 Дело №909 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Романовка, Покровка, Слоновка, Ново-Михайловка за 1894 г. https://ya.ru/archive/catalog/a8a25a43-e2fb-4e... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1895
Сын: Криволапов Стефан Иванович
Мать ребёнка: Криволапова (Маслова) Анна Никаноровна
Рождение ребёнка
21.11.1898
Сын: Криволапов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Криволапова (Маслова) Анна Никаноровна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1078 (1898) https://ya.ru/archive/catalog/b48664fb-00bc-400b-a4c0-3e29475c9464/22 Восприемники: Огарков Иван Васильев, Криволапова Наталья Васильева
Рождение ребёнка
26.12.1901
Сын: Криволапов Стефан Иванович
Мать ребёнка: Криволапова (Маслова) Анна Никаноровна
Фонд №173 Опись №16 Дело №1423 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Ново-Спасское, Ново-Богдановка, Александровка, Гавриловка за 1901 г. https://ya.ru/archive/cat... Показать все
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Криволапова) Марина Ивановна
Мать ребёнка: Криволапова (Маслова) Анна Никаноровна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1571 (1904) Восприемники: Агарков И.В. и Ладыгина Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
08.06.1907
Дочь: (Криволапова) Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Криволапова (Маслова) Анна Никаноровна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1697 (1907) приходы с Ново-Михайловка, церкви Покровского женского монастыря, Судьбодаровской, Никольской церковной школы, Нижний Гумбет, Ильинка, Успенка https://yand... Показать все
Смерть
Неизвестно