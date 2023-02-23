Филипп Аверьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипп Аверьянов

Филипп Аверьянов

avatar

Место рождения

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Степанида Филиппова

Мать ребёнка: Марина Максимова

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
05.05.1868

Дочь: Ирина Филипова

Мать ребёнка: Марина Максимова

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ольга Филиппова

Мать ребёнка: Марина Максимова

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Максимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close