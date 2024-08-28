Сердитова Валентина Петровна
женский, родилась 25.10.1946
умерла 06.08.2005
ОтецПопов Пётр ИвановичНеизвестно г.р.
МатьСердитова Апполинария Прокопьевна25.12.1911 г.р.
Супруги
Сердитов Степан Петрович29.12.1939 г.р.
Дети
Сердитов Пётр Степанович10.02.1965 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1965
Отец ребёнка: Сердитов Степан Петрович
Бракосочетание
19.02.1965
Чёрныш, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
26.10.1969
Рождение ребёнка
17.06.1974
Смерть
06.08.2005