Сердитова Валентина Петровна 25.10.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сердитова Валентина Петровна

Автор
ИК
Кетова И.

женский, родилась 25.10.1946

умерла 06.08.2005

Отец
Попов Пётр ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Сердитова Апполинария Прокопьевна25.12.1911 г.р.
Супруги
Сердитов Степан Петрович29.12.1939 г.р.
Дети
Сердитов Пётр Степанович10.02.1965 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1946

Отец: Попов Пётр Иванович

Мать: Сердитова Апполинария Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сердитов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сердитов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сердитов Степан Петрович

Рождение ребёнка
10.02.1965

Сын: Сердитов Пётр Степанович

Отец ребёнка: Сердитов Степан Петрович

Бракосочетание
19.02.1965

Муж: Сердитов Степан Петрович

Чёрныш, Прилузский муниципальный район, Республика Коми

Рождение ребёнка
26.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сердитов Степан Петрович

Рождение ребёнка
17.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сердитов Степан Петрович

Смерть
06.08.2005

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