Бурлакова (Леморенко) Пелогея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Леморенко) Пелогея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1904

Дата смерти

22.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1904

Отец: Леморенко Николай

Мать: Леморенко Наталья

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бурлаков Николай Степанович

Отец ребёнка: Степан Семенович Бурлаков

Рождение ребёнка
02.02.1932

Дочь: Медведева Валентина Степановна

Отец ребёнка: Степан Семенович Бурлаков

Рождение ребёнка
1934

Сын: Бурлаков Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Семенович Бурлаков

Рождение ребёнка
1936

Сын: Бурлаков Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Семенович Бурлаков

Рождение ребёнка
1946

Сын: Бурлаков Семен Степанович

Отец ребёнка: Степан Семенович Бурлаков

Смерть
22.11.1980
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