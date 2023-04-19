Бурлакова (Леморенко) Пелогея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1904
Дата смерти22.11.1980
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1904
Отец: Леморенко Николай
Мать: Леморенко Наталья
Рождение ребёнка
1929
Сын: Бурлаков Николай Степанович
Отец ребёнка: Степан Семенович Бурлаков
Рождение ребёнка
02.02.1932
Дочь: Медведева Валентина Степановна
Отец ребёнка: Степан Семенович Бурлаков
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Степан Семенович Бурлаков
Рождение ребёнка
1936
Сын: Бурлаков Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Семенович Бурлаков
Рождение ребёнка
1946
Сын: Бурлаков Семен Степанович
Отец ребёнка: Степан Семенович Бурлаков
Смерть
22.11.1980