Пыжов Марк Алексеев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Пыжов Спиридон Марков (Ич)
Мать ребёнка: Пыжова Мавра Петрова (Вна)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Пыжова Мавра Петрова (Вна)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: (Пыжова) Надежда Маркова (Вна)
Мать ребёнка: Пыжова Мавра Петрова (Вна)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Смерть
До 1795