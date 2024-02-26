Пыжов Марк Алексеев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжов Марк Алексеев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Пыжов Алексей Трофимов (Ич)

Мать: Пыжова Ирина Власова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжова Мавра Петрова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Пыжов Спиридон Марков (Ич)

Мать ребёнка: Пыжова Мавра Петрова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
1782

Сын: Пыжов Павел Марков (Ич)

Мать ребёнка: Пыжова Мавра Петрова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Пыжова) Надежда Маркова (Вна)

Мать ребёнка: Пыжова Мавра Петрова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Смерть
До 1795

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