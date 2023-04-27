Грибков Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смерти15.11.1873 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: Грибков Федор Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибков Андриан Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Грибков Алексей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
Дочь: Гурьянова (Грибкова) Вера Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.11.1873 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)