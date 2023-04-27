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Грибков Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

15.11.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Грибков Федор Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Андриан Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Грибков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Дочь: Гурьянова (Грибкова) Вера Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.

Сын: Грибков Илья Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.11.1873 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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