Сурин Иван Гаврилович (Меньшой)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Сурин Гаврила Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Сурина Ульяна (Юлиана) Никитична
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Сурина Ульяна (Юлиана) Никитична
Рождение ребёнка
29.05.1864 ст.
Дочь: Сурина Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Сурина Ульяна (Юлиана) Никитична
Рождение ребёнка
09.05.1875 ст.
Сын: Сурин Иван Иванович
Мать ребёнка: Сурина Ульяна (Юлиана) Никитична
Рождение ребёнка
17.08.1876 ст.
Мать ребёнка: Сурина Ульяна (Юлиана) Никитична
Смерть
Неизвестно