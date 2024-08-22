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Сурин Иван Гаврилович (Меньшой)

Место рождения

Белоомут, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Сурин Гаврила Иванович

Мать: не указана

Белоомут, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурина Ульяна (Юлиана) Никитична

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Сурин Николай Иванович

Мать ребёнка: Сурина Ульяна (Юлиана) Никитична

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Сурин Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Сурина Ульяна (Юлиана) Никитична

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
29.05.1864 ст.

Дочь: Сурина Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Сурина Ульяна (Юлиана) Никитична

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.1875 ст.

Сын: Сурин Иван Иванович

Мать ребёнка: Сурина Ульяна (Юлиана) Никитична

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
17.08.1876 ст.

Сын: Сурин Александр Иванович

Мать ребёнка: Сурина Ульяна (Юлиана) Никитична

Белоомут, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

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