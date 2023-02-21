Челеби Деспина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челеби Деспина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1876 ст.

Дочь: Челеби Александра Николаевна

Отец ребёнка: Челеби Николай Михайлович

Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челеби Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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