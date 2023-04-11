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Савицкий Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савицкая (Ефанова) Аня Николаевна

Рождение ребёнка
02.07.2010

Дочь: Савицкая Дарья Александровна

Мать ребёнка: Савицкая (Ефанова) Аня Николаевна

Рождение ребёнка
31.08.2013

Сын: Савицкий Даниил Александрович

Мать ребёнка: Савицкая (Ефанова) Аня Николаевна

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