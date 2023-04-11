Савицкий Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.2010
Дочь: Савицкая Дарья Александровна
Мать ребёнка: Савицкая (Ефанова) Аня Николаевна
Рождение ребёнка
31.08.2013
Сын: Савицкий Даниил Александрович
Мать ребёнка: Савицкая (Ефанова) Аня Николаевна