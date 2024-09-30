Марфа Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Филиппова

Марфа Филиппова

Место рождения

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.02.1856 ст.

Муж: Лазарь Герасимов

Жениху 22, невесте 25. Оба первым браком. Поручители: крестьяне д. Кобылино Яков Григорьев и Иван Стефанов. По невесте: д. Экимова крест. Феодор Леонтьев и д. Кобылино крест. жена Татьяна Леонтьева.
Рождение ребёнка
07.01.1857 ст.

Сын: Иоанн Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Герасимов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино штатный служитель Кирилло-Новоезерского монастыря Исаак Павлов
Рождение ребёнка
23.11.1859 ст.

Дочь: Екатерина Лазарева

Отец ребёнка: Лазарь Герасимов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крест.дочь Параскева Васильева.
Рождение ребёнка
22.06.1864 ст.

Сын: Иоанн Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Герасимов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино госуд.крест. Касьян Иванов.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.