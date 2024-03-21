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Петрушенко Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.05.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Петрушенко Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыденко Марфа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрушенко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Давыденко Марфа Петровна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Петрушенко Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Давыденко Марфа Петровна

Рождение ребёнка
16.01.1928

Дочь: Давыденко (Петрушенко) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Давыденко Марфа Петровна

Смерть
?.05.1944

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