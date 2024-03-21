Петрушенко Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти?.05.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Петрушенко Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыденко Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрушенко Иван Васильевич
Мать ребёнка: Давыденко Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Петрушенко Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Давыденко Марфа Петровна
Рождение ребёнка
16.01.1928
Дочь: Давыденко (Петрушенко) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Давыденко Марфа Петровна
Смерть
?.05.1944