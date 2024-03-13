Левонюк (Дмитрук) Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Левонюк) София Николаевна
Отец ребёнка: Левонюк Николай Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.07.2015
Рождение ребёнка
18.01.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левонюк Николай Николаевич