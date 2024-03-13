Левонюк (Дмитрук) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левонюк (Дмитрук) Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1982 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрук ?

Мать: Дмитрук ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Левонюк) София Николаевна

Отец ребёнка: Левонюк Николай Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Брест, Брестская область
Бракосочетание
19.07.2015

Муж: Левонюк Николай Николаевич

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
18.01.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левонюк Николай Николаевич

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