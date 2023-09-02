Балкаева Елизаветы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1938
Дочь: Балкаева Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Балкаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балкаева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Балкаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балкаева Дуня Ивановна
Отец ребёнка: Балкаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балкаева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Балкаев Иван
Смерть
Неизвестно