Балкаева Елизаветы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балкаева Елизаветы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1938

Дочь: Балкаева Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Балкаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балкаева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Балкаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балкаева Дуня Ивановна

Отец ребёнка: Балкаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балкаева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Балкаев Иван

Смерть
Неизвестно
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