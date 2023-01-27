Дудкина Анна Сидоровна До 1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Дудкина Анна Сидоровна

Автор
НС
См Н.

женский, родилась До 1868

умерла Неизвестно, Громково, Богородский, Московская область

Супруги
Дудкин Петр Дмитриевич1852 г.р.
Дети
Новикова (Дудкина) Пелагея Петровна04.05.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудкин Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.05.1887

Дочь: Новикова (Дудкина) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Дудкин Петр Дмитриевич

Громково, Богородский, Московская область

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область

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