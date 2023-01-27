Дудкина Анна Сидоровна
женский, родилась До 1868
умерла Неизвестно, Громково, Богородский, Московская область
Супруги
Дудкин Петр Дмитриевич1852 г.р.
Дети
Новикова (Дудкина) Пелагея Петровна04.05.1887 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1887
Дочь: Новикова (Дудкина) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Дудкин Петр Дмитриевич
Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область