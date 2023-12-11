Кучукбаев Марат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучукбаев Марат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучукбаев Владимир Маратович

Мать ребёнка: Кучукбаева Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучукбаев Андрей Маратович

Мать ребёнка: Кучукбаева Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучукбаев Данил Маратович

Мать ребёнка: Кучукбаева Лариса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучукбаева Лариса Николаевна

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