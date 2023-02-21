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Белобрагин Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Белобрагин Иван Дмитриевич

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.1955

Дочь: Слюсарь Лариса Анатольевна

Мать ребёнка: Саратова Октябрина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белобрагин Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Саратова Октябрина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саратова Октябрина Алексеевна

Смерть
1995
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