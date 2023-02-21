Белобрагин Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Белобрагин Иван Дмитриевич
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.12.1955
Дочь: Слюсарь Лариса Анатольевна
Мать ребёнка: Саратова Октябрина Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белобрагин Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Саратова Октябрина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995