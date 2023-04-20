Тимиргалиев Ушияр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимиргалиев Ушияр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 21.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимиргали

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимиргалиев Федор Ушиярович

Мать ребёнка: Тимиргалиева Хакима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафарова Екатерина Ушияровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сатлуганова Нажия Ушияровна

Мать ребёнка: Тимиргалиева Хакима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исламова Нюра

Мать ребёнка: Тимиргалиева Хакима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимиргалиев Шарияздан

Мать ребёнка: Тимиргалиева Хакима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушияров Мингарип

Мать ребёнка: Тимиргалиева Хакима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайсламова Фания Ушияровна

Мать ребёнка: Тимиргалиева Хакима

Смерть
Около 21.02.1980
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