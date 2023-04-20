Тимиргалиев Ушияр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 21.02.1980
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимиргали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимиргалиев Федор Ушиярович
Мать ребёнка: Тимиргалиева Хакима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафарова Екатерина Ушияровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сатлуганова Нажия Ушияровна
Мать ребёнка: Тимиргалиева Хакима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исламова Нюра
Мать ребёнка: Тимиргалиева Хакима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тимиргалиева Хакима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ушияров Мингарип
Мать ребёнка: Тимиргалиева Хакима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайсламова Фания Ушияровна
Мать ребёнка: Тимиргалиева Хакима
Смерть
Около 21.02.1980