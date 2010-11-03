Лановая Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лановая Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.2010

Отец: не указан

Мать: Лановая Ольга Николаевна

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