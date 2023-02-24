Братухина Прасковья Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братухина Прасковья Фадеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

16.07.1931

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Фадей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1915 ст.

Дочь: Тенихина Елизавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Братухин Тимофей Иванович

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1919

Сын: Братухин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Братухин Тимофей Иванович

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1922

Дочь: Братухина Павла Тимофеевна

Отец ребёнка: Братухин Тимофей Иванович

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамаева Васса Тимофеевна

Отец ребёнка: Братухин Тимофей Иванович

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Братухина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Братухин Тимофей Иванович

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Братухин Тимофей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.07.1931
Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Умерла в возрасте 54 лет.
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