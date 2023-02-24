Братухина Прасковья Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти16.07.1931
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Фадей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1915 ст.
Дочь: Тенихина Елизавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Братухин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1919
Отец ребёнка: Братухин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1922
Дочь: Братухина Павла Тимофеевна
Отец ребёнка: Братухин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамаева Васса Тимофеевна
Отец ребёнка: Братухин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Братухина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Братухин Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.07.1931
Умерла в возрасте 54 лет.