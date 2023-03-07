Покрышкина Степанида Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина Степанида Феоктистова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Покрышкин Михайло (Михаил) Абрамов

Отец ребёнка: Покрышкин Авраам (Абрам) Егоров

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Покрышкин Агафон Абрамов

Отец ребёнка: Покрышкин Авраам (Абрам) Егоров

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Анна Абрамова

Отец ребёнка: Покрышкин Авраам (Абрам) Егоров

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Гликерья Абрамова

Отец ребёнка: Покрышкин Авраам (Абрам) Егоров

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Авраам (Абрам) Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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