Литвинов (Валлах) Максим (Меер-Генох) Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов (Валлах) Максим (Меер-Генох) Максимович

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Место рождения

г. Белосток, Белостокский уезд Гродненской губернии

Дата рождения

17.07.1876

Дата смерти

31.12.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Белосток, Белостокский уезд Гродненской губернии
Место жительства
С 1876
г. Белосток, Белостокский уезд Гродненской губернии
Место жительства
По 1902
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1903
Швейцария
Место жительства
С 1907
Франция
Место жительства
С 1918
Лондон
Место жительства
С 1922
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1942 по 1943
Куба
Место жительства
По 1951
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.12.1951
Москва, город федерального значения Москва
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