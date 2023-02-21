Литвинов (Валлах) Максим (Меер-Генох) Максимович
Место рожденияг. Белосток, Белостокский уезд Гродненской губернии
Дата рождения17.07.1876
Дата смерти31.12.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Белосток, Белостокский уезд Гродненской губернии
Место жительства
С 1876
г. Белосток, Белостокский уезд Гродненской губернии
Место жительства
По 1902
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1903
Швейцария
Место жительства
С 1907
Франция
Место жительства
С 1918
Лондон
Место жительства
С 1922
Место жительства
С 1942 по 1943
Куба
Место жительства
По 1951
Смерть
31.12.1951