Кротких (Бучнева) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротких (Бучнева) Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1972

Дата смерти

17.08.2008

Пол

Женский

Отец

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Мать

1951 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бучнева (Батагова) Людмила Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
03.02.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.08.2008
повесилась
Похороны
Неизвестно

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