Кротких (Бучнева) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1972
Дата смерти17.08.2008
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1972
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
03.02.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.08.2008
повесилась
Похороны
Неизвестно