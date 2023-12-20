Копосов Валентин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1960
Дочь: Копосова Марина Валентиновна
Мать ребёнка: Копосова (Волкова) Элла Николаевна
Рождение ребёнка
13.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копосова (Волкова) Элла Николаевна
Смерть
Неизвестно