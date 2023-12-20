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Копосов Валентин Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копосов Алексей Николаевич

Мать: Князева Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копосова (Волкова) Элла Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1960

Дочь: Копосова Марина Валентиновна

Мать ребёнка: Копосова (Волкова) Элла Николаевна

Рождение ребёнка
13.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копосова (Волкова) Элла Николаевна

Смерть
Неизвестно

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