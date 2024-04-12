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Сафронов Петр Михайлович

Место рождения

Черниговка

Дата рождения

03.06.1912

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1954 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1912

Отец: Сафронов Михаил Александрович

Мать: не указана

Черниговка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Сафронов Сергей Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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