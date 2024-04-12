Сафронов Петр Михайлович
Место рожденияЧерниговка
Дата рождения03.06.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1912
Отец: Сафронов Михаил Александрович
Мать: не указана
Черниговка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Рождение ребёнка
Около 1954
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности