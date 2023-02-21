Кальченко Иван Васильевич
Место рожденияСоветский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Дата рождения?.09.1934
Дата смерти02.08.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1934
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
08.12.1954
Дочь: Жидик Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Кальченко Надежда Александровна
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Бракосочетание
Около 1954
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
16.02.1956
Сын: Кальченко Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Кальченко Надежда Александровна
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
30.05.1957
Сын: Кальченко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кальченко Надежда Александровна
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
17.03.1970
Дочь: Лукьянова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Кальченко Надежда Александровна
Советский Союз,г. Омск
Смерть
02.08.1976
Советский Союз,г. Омск