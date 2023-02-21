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Кальченко Иван Васильевич

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Место рождения

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка

Дата рождения

?.09.1934

Дата смерти

02.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1934

Отец: Кальченко Василий Григорьевич

Мать: Кальченко Пелагея Ивановна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
08.12.1954

Дочь: Жидик Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Кальченко Надежда Александровна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Бракосочетание
Около 1954

Жена: Кальченко Надежда Александровна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
16.02.1956

Сын: Кальченко Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Кальченко Надежда Александровна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
30.05.1957

Сын: Кальченко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кальченко Надежда Александровна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
17.03.1970

Дочь: Лукьянова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Кальченко Надежда Александровна

Советский Союз,г. Омск
Смерть
02.08.1976
Советский Союз,г. Омск
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