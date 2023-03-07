Колупаев Захарий Полуектов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Колупаева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Колупаева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Мария Захарова
Мать ребёнка: Колупаева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
02.09.1831 ст.
Дочь: Анна Захарова
Мать ребёнка: Колупаева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
06.12.1832 ст.
Мать ребёнка: Колупаева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Анна Захарова
Мать ребёнка: Колупаева Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834