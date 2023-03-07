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Колупаев Захарий Полуектов

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Колупаев Полуэкт Иванов

Мать: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Колупаев Максим Захаров

Мать ребёнка: Колупаева Татьяна Иванова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Колупаев Савва Захаров

Мать ребёнка: Колупаева Татьяна Иванова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Мария Захарова

Мать ребёнка: Колупаева Татьяна Иванова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1831 ст.

Дочь: Анна Захарова

Мать ребёнка: Колупаева Татьяна Иванова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1832 ст.

Сын: Колупаев Даниил Захаров

Мать ребёнка: Колупаева Татьяна Иванова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Анна Захарова

Мать ребёнка: Колупаева Татьяна Иванова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Татьяна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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