Климов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
19.09.1927
Дочь: Чернигина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Климова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Климова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Мария
Смерть
Неизвестно