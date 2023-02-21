Климов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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1927 г.р.
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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Мария

Рождение ребёнка
19.09.1927

Дочь: Чернигина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Климова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Климова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Мария

Смерть
Неизвестно
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