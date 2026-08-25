Родион Тимофеевич
мужской, родился 1727, Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
умер 1768, Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
ОтецТимофей Петрович1702 г.р.
Супруги
Анна Ивановна1733 г.р.
Дети
Родионов Данило Родионович1742 г.р.
Родионов Евсей Родионович1746 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Тимофей Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Родионов Данило Родионович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Родионов Евсей Родионович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Акулина Родионовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Василий Родионович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Егор Родионович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
1768