Родион Тимофеевич 1727 — найти родственников по фамилии на Familio

Родион Тимофеевич

Автор
ВБ
Блинова В.

мужской, родился 1727, Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

умер 1768, Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Тимофей Петрович1702 г.р.
Супруги
Анна Ивановна1733 г.р.
Дети
Родионов Данило Родионович1742 г.р.
Родионов Евсей Родионович1746 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Тимофей Петрович

Мать: не указана

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Родионов Данило Родионович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1746

Сын: Родионов Евсей Родионович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

города Пензы деревни Засецкой помещика Данила Мерлина крестьянин

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Акулина Родионовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1758

Сын: Василий Родионович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1762

Сын: Егор Родионович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
1768
Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

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