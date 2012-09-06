Арустамян Александр Каренович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрустамян Александр Каренович

Арустамян Александр Каренович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.2012

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.2012

Отец: Арустамян Карен Александрович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close