Степанов Вениамин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Вениамин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1928

Дата смерти

17.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1928

Отец: Степанов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1956

Сын: Степанов Владимир Вениаминович

Мать ребёнка: Белюженко Степанова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1966

Сын: Степанов Сергей Вениаминович

Мать ребёнка: Белюженко Степанова Пелагея Ивановна

с. Александровка варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
14.04.1969

Дочь: Степанов А Давыдова Наталья Вениаминовна

Мать ребёнка: Белюженко Степанова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белюженко Степанова Пелагея Ивановна

Смерть
17.08.2000
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