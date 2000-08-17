Степанов Вениамин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1928
Дата смерти17.08.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1928
Отец: Степанов Иван
Рождение ребёнка
01.02.1956
Сын: Степанов Владимир Вениаминович
Мать ребёнка: Белюженко Степанова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1966
Сын: Степанов Сергей Вениаминович
Мать ребёнка: Белюженко Степанова Пелагея Ивановна
с. Александровка варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
14.04.1969
Дочь: Степанов А Давыдова Наталья Вениаминовна
Мать ребёнка: Белюженко Степанова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.2000