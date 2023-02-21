Пшеничнова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПшеничнова Наталья

Пшеничнова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пшеничный Сергей Александрович

г. Ульяновск
Рождение ребёнка
01.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пшеничный Сергей Александрович

г. Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшеничный Сергей Александрович

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