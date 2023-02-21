Пшеничнова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пшеничный Сергей Александрович
г. Ульяновск
Рождение ребёнка
01.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пшеничный Сергей Александрович
г. Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно