Сидоров Степан Григорьевич
Место рожденияМолотовскоя волость, Ворошиловский район, деревня Кокуй
Дата рождения02.08.1915
Дата смерти15.06.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1915
Отец: Сидоров Григорий
Молотовскоя волость, Ворошиловский район, деревня Кокуй
Рождение ребёнка
11.04.1950
Дочь: Безобразова Валентина Степановна
Мать ребёнка: Сидорова Екатерина Петровна
Смерть
15.06.1970