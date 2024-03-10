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Сидоров Степан Григорьевич

Место рождения

Молотовскоя волость, Ворошиловский район, деревня Кокуй

Дата рождения

02.08.1915

Дата смерти

15.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1915

Отец: Сидоров Григорий

Мать: не указана

Молотовскоя волость, Ворошиловский район, деревня Кокуй
Рождение ребёнка
11.04.1950

Дочь: Безобразова Валентина Степановна

Мать ребёнка: Сидорова Екатерина Петровна

Смерть
15.06.1970
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