Вишневский Николай Маркиянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневский Николай Маркиянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1935

Дата смерти

28.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1960

Дочь: Шелховская Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Вишневская Вера Андреевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишневская Вера Андреевна

Смерть
28.10.2016
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