Вишневский Николай Маркиянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1935
Дата смерти28.10.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1960
Дочь: Шелховская Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Вишневская Вера Андреевна
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.2016