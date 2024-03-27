Даутова (Саяхова) Хатира
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1900
Дата смерти05.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Даутов Рашит
Отец ребёнка: Даутов Гильмурахман
д. Слак Альшеевского района БАССР
Рождение ребёнка
20.03.1928
Дочь: Нигматзянова Мадина
Отец ребёнка: Даутов Гильмурахман
Рождение ребёнка
20.03.1932
Сын: Даутов Анвар Гильмурахманович
Отец ребёнка: Даутов Гильмурахман
Нур, альшеевского района
Рождение ребёнка
01.01.1937
Сын: Даутов Зуфар
Отец ребёнка: Даутов Гильмурахман
Слак
Смерть
05.02.1980
Шафраново, Россия