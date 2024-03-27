Даутова (Саяхова) Хатира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даутова (Саяхова) Хатира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1900

Дата смерти

05.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1900

Отец: Саях

Мать: Нагима

Рождение ребёнка
1925

Сын: Даутов Рашит

Отец ребёнка: Даутов Гильмурахман

д. Слак Альшеевского района БАССР
Рождение ребёнка
20.03.1928

Дочь: Нигматзянова Мадина

Отец ребёнка: Даутов Гильмурахман

Рождение ребёнка
20.03.1932

Сын: Даутов Анвар Гильмурахманович

Отец ребёнка: Даутов Гильмурахман

Нур, альшеевского района
Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Даутов Зуфар

Отец ребёнка: Даутов Гильмурахман

Слак
Смерть
05.02.1980
Шафраново, Россия
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