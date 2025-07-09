Билинский Базалий Около 1786 — найти родственников по фамилии на Familio

Билинский Базалий

Автор
ВТ
Третьяк В.

мужской, родился Около 1786

умер 16.03.1846, Савинцы, Хмельницька область

Супруги
Билинская (Пюр) АполонияНеизвестно г.р.
Дети
Островская (Билинская) Текля Базалиевна1820 г.р.
Билинский Александр Базалиевич1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Билинская (Пюр) Аполония

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Островская (Билинская) Текля Базалиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Билинский Александр Базалиевич

Мать ребёнка: Билинская (Пюр) Аполония

Савинцы, Хмельницька область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Билинский Валентин Базалиевич

Мать ребёнка: Билинская (Пюр) Аполония

Савинцы, Хмельницька область

Смерть
16.03.1846
Савинцы, Хмельницька область

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