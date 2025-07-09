Билинский Базалий
мужской, родился Около 1786
умер 16.03.1846, Савинцы, Хмельницька область
Супруги
Билинская (Пюр) АполонияНеизвестно г.р.
Дети
Билинский Александр Базалиевич1836 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Билинская (Пюр) Аполония
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Островская (Билинская) Текля Базалиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Билинский Александр Базалиевич
Мать ребёнка: Билинская (Пюр) Аполония
Рождение ребёнка
1842
Сын: Билинский Валентин Базалиевич
Мать ребёнка: Билинская (Пюр) Аполония
Смерть
16.03.1846