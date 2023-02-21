Пугин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугин Иван Андреевич

Пугин Иван Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пугин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1897

Дочь: Тихонова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Пугина Анна Петровна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Пугина Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жильцова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пугина Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугина Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close