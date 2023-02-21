Пугин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пугин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1897
Дочь: Тихонова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Пугина Анна Петровна
Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пугина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жильцова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пугина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пугина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно