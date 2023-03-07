Луцкий Гордей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуцкий Гордей Никитич

Луцкий Гордей Никитич

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

03.01.1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1842

Отец: Луцкий Никита Дмитриевич

Мать: Луцкая Анастасия Стефановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close