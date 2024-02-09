Греф Анастасия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1985
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1985
Отец: Кукушкин Владимир
Рождение ребёнка
20.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Греф Артëм Владимирович
Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Рождение ребёнка
24.05.2014
Дочь: Греф Александра Артëмовна
Отец ребёнка: Греф Артëм Владимирович
Рождение ребёнка
21.12.2016
Отец ребёнка: Греф Артëм Владимирович