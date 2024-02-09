Греф Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГреф Анастасия Владимировна

Греф Анастасия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1985

Отец: Кукушкин Владимир

Мать: Кукушкина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
20.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Греф Артëм Владимирович

Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Рождение ребёнка
24.05.2014

Дочь: Греф Александра Артëмовна

Отец ребёнка: Греф Артëм Владимирович

Рождение ребёнка
21.12.2016

Сын: Греф Герман Артëмович

Отец ребёнка: Греф Артëм Владимирович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.