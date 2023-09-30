Муравьева (Рябкова) Арина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Рябкова) Арина Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

21.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Рябков Анисим Селиванович

Мать: Рябкова Елена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Веденей Христофорович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Киликия Веденеевна

Отец ребёнка: Муравьев Веденей Христофорович

Рождение ребёнка
29.12.1924

Сын: Муравьев Анатолий Веденеевич

Отец ребёнка: Муравьев Веденей Христофорович

Рождение ребёнка
14.10.1928

Дочь: Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Веденеевна

Отец ребёнка: Муравьев Веденей Христофорович

Смерть
21.10.1961

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