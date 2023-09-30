Муравьева (Рябкова) Арина Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти21.10.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Киликия Веденеевна
Отец ребёнка: Муравьев Веденей Христофорович
Рождение ребёнка
29.12.1924
Сын: Муравьев Анатолий Веденеевич
Отец ребёнка: Муравьев Веденей Христофорович
Рождение ребёнка
14.10.1928
Дочь: Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Веденеевна
Отец ребёнка: Муравьев Веденей Христофорович
Смерть
21.10.1961