Крюков Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1945
Дата смерти27.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1945
Отец: Крюков Павел Данилович
Мать: Крюкова Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мотылева Нина Филипповна
Рождение ребёнка
02.01.1969
Сын: Крюков Алексей Викторович
Мать ребёнка: Мотылева Нина Филипповна
Рождение ребёнка
22.03.1972
Сын: Мотылев Александр Викторович
Мать ребёнка: Мотылева Нина Филипповна
Жирновск, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
27.08.2007