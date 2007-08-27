Крюков Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Виктор Павлович

Крюков Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1945

Дата смерти

27.08.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1945

Отец: Крюков Павел Данилович

Мать: Крюкова Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотылева Нина Филипповна

Рождение ребёнка
02.01.1969

Сын: Крюков Алексей Викторович

Мать ребёнка: Мотылева Нина Филипповна

Рождение ребёнка
22.03.1972

Сын: Мотылев Александр Викторович

Мать ребёнка: Мотылева Нина Филипповна

Жирновск, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
27.08.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.