(Мещерова (Волосатова)) Евгения Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мещерова (Волосатова)) Евгения Никоноровна

Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

09.03.1922

Дата смерти

11.12.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Мариуполь
Бракосочетание
09.05.1948

Муж: Мещеров Анатолий Георгиевич

Рождение ребёнка
13.11.1949

Сын: Мещеров Борис Анатольевич

Отец ребёнка: Мещеров Анатолий Георгиевич

Рождение ребёнка
22.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещеров Анатолий Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
11.12.1993
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