Павлов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
02.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
07.01.1965

Сын: Павлов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Григорьева Татьяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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