Павлов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
07.01.1965
Мать ребёнка: Григорьева Татьяна Григорьевна
Смерть
Неизвестно