Елизавета Григорьевна Фелицата Фелицата/Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 3 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Веричев Федор Семенович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Веричев Василий Федорович
Отец ребёнка: Веричев Федор Семенович
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 3
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Сын: Веричев Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Веричев Федор Семенович
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 3