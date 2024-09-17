Елизавета Григорьевна Фелицата Фелицата/Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета Григорьевна Фелицата Фелицата/Елизавета Григорьевна

Елизавета Григорьевна Фелицата Фелицата/Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1792 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 3 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веричев Иван Федорович

Отец ребёнка: Веричев Федор Семенович

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веричев Федор Семенович

Смерть
Между 1816 и 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Веричев Василий Федорович

Отец ребёнка: Веричев Федор Семенович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 3
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Веричев Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Веричев Федор Семенович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 3

Мы используем куки для улучшения работы сайта.