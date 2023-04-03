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Иван Никифоров

Место рождения

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Никифор Никифоров

Мать: не указана

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Савельева

Рождение ребёнка
1744

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Марья Савельева

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: Марья Савельева

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Марья Савельева

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Марья Савельева

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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