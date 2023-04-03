Иван Никифоров
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Никифор Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Савельева
Рождение ребёнка
1744
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Марья Савельева
Рождение ребёнка
1752
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: Марья Савельева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Марья Савельева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Марья Савельева
Смерть
Неизвестно