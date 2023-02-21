Габова Полина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габова Полина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1922

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1922

Отец: Габов Егор

Мать: Габова Акинья

Смерть
1986
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