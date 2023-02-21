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Габова Полина Егоровна
Габова Полина Егоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.10.1922
Дата смерти
1986
Пол
Женский
Отец
Габов Егор
Мать
Габова Акинья
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1922
Отец:
Габов Егор
Мать:
Габова Акинья
Смерть
1986
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