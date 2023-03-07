Попов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Попов Николай
Мать: не указана
Образование
18.11.1910
Получил в Лебедянской мужской гимназии аттестат зрелости
Рождение ребёнка
1939
Сын: Попов Борис Александрович
Мать ребёнка: Гинзберг Раиса Соломоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно