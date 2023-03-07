Попов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Александр Николаевич

Попов Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Попов Николай

Мать: не указана

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Образование
18.11.1910
Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Получил в Лебедянской мужской гимназии аттестат зрелости
Рождение ребёнка
1939

Сын: Попов Борис Александрович

Мать ребёнка: Гинзберг Раиса Соломоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гинзберг Раиса Соломоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close