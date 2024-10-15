Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.24

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.24

Отец: Косякин Семен

Мать: не указана

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