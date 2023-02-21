Финогина (Добрякова) Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1812
Отец: Добряков Федор Родионов
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1832
поручители со стороны жениха онагож села казенные крестьяне Прокофий Родионов Добряков, Павел Леонтьев Жаров, Егор Тимофеев Живодеров; со стороны невесты - Федор Андреев Шеронов, Степан Иванов Крайнев... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1836
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Финогин Василий Федоров
Смерть
Неизвестно