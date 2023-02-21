Финогина (Добрякова) Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финогина (Добрякова) Анна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Добряков Федор Родионов

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1832

Муж: Финогин Василий Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители со стороны жениха онагож села казенные крестьяне Прокофий Родионов Добряков, Павел Леонтьев Жаров, Егор Тимофеев Живодеров; со стороны невесты - Федор Андреев Шеронов, Степан Иванов Крайнев... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1836

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Финогин Василий Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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